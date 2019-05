The Coastal 3-A Conference released its all-conference list for all spring sports. Individual awards and all-conference spots are selected by the league’s coaches.

BASEBALL

Player of Year: Josh Plisko, West Carteret

Coach of Year: Michael Turner, West Carteret

Jacksonville: Cade Anderson, Josh Grosz, Trent Murchison, Cooper Ferguson, Brody Meyer

West Carteret: Josh Plisko, Dixon Guthrie, Bryson Willis, Samuel Sproul, John Freeman

Swansboro: Rodolfo Heredia, Cameron England, Connor Behan, Robert Beatty

Havelock: Tanner Murray, Griffin Mentink, Sam Callaway

White Oak: Fabian Avila, Jude Morton

Northside: Marseille Miller, Jackson Kirk

GIRLS’ SOCCER

Player of Year: Maya Burford, Jacksonville

Coach of Year: Buddy Carroll, White Oak

Jacksonville: Maya Burford, Isabel Covert, Maddie Garrick, Tionna Jackson, Samantha Scott, Shelly Voyles

White Oak: Shaelyn Webb, Hannah Parham, Mia Fuentes, Hannah Johnston, Hannah Potter

West Carteret: Emma Kemp, Grace Parker, Raine Green, Lillie Maness

Swansboro: Sam Armstrong, Zoe Gibson, Ally Taylor

Northside: Ashlyn Dacosin, Lizette Herrschaft, Tiara Fisher

Havelock: Rhiannon Colantoni, Ashanti Barnes

SOFTBALL

Player of Year: Brie Caldwell, West Carteret

Coach of Year: John Barnes, West Carteret

West Carteret: Alyssa Hall, Brie Caldwell, Mackenzie Collins, Elizabeth Greenson, Anna Keith

Jacksonville: Kalyn Moore, Katie Becker, Claire Kellum, Ashlynn Tom

White Oak: Rebecca Grovdahl, Isabella Clark, Alyssa Barwick, Arriyanna Brooks

Haveolock: Raelynn Kramer, Kylie Titus, Joy McIver, Jocelyn Randles

Swansboro: Tara Lepore, Shanna Walton

Northside: Kayla Simmons, Danika Wisniewski

BOYS’ TENNIS

Player of Year: Jim Davis, West Carteret

Coach of Year: Mark Thompson, West Carteret

Northside: Kevin Lin, Ryan Nguyen, Kevin Hoang, Brandon Brooks

West Carteret: Jim Davis, Rob Cummings, Luke Basttista

Jacksonville: Creed Mainz, Kai Davis

White Oak: William Parsnip, Jeremy Penton

Swansboro: Karlton Petty, Dalton Lee

Havelock: Chris Bostian

BOYS’ GOLF

Player of Year: Ethan Hall, West Carteret

Coach of Year: Phil Buzzelli, Havelock

West Carteret: Ethan Hall, Brannon Ferguson, Hunter Corman, Shawn Benson

Swansboro: Garrett Mason, Josh Moyado

Havelock: Josh Poss, Aaron Meadows

Jacksonville: Robby Riggs

Northside: Connor Carr, Northside

BOYS’ TRACK AND FIELD

Track Athlete of Year: Frank Rushok, West Carteret

Field Athlete of Year: Jamel Abalos, Swansboro

Coach of Year: Brandon Akins, Jacksonville

Northside: 4x100 relay (Jhadyn Maxwell, Jaquarious Conley, Aasin McDougal, Chirlo Phillips), Kyle McDermott (3,200), Jaqurious Conley (long jump)

Swansboro: 4x200 relay (Justin Smith, Rashad Hill, Bryce Vanderwerf, Zach Biggs), Justin Biggs (400), Jamel Abalos (discus, shot put), Logan Malone (pole vault),

White Oak: 4x400 relay (Jon Ellerbee, Enrique Segoviano, Ben Mercer, Ethan Cranford), 4x800 relay (Jon Ellerbee, Ben Mercer, Dylan Sullivan, Chase Titus-Ethridge), Josh Ingram (100 dash), Kyle Crede (pole vault)

Jacksonville: Milton Chandler (110 hurdles, 300 hurdles, shot put), Gabe Johnson-Coleman (discus), Julien Stephens (high jump, triple jump)

Havelock: Dorian Darden (110 hurdles, 300 hurdles), Marcus Threatt (100 dash, 200 dash), Dru Dotter (200 dash, 400, high jump, long jump)

West Carteret: Frank Rushok (800, 1,600, 3,200), Jack Lindstrom (800), Cameron Eure (1,600), Josh Williams (triple jump)

GIRLS’ TRACK AND FIELD

Track Athlete of Year: Jenna Reiter, West Carteret

Field Athlete of Year: Indya Hill, Jacksonville

Coach of Year: Marshall Windsor, West Carteret

Havelock: 4x100 relay (Marcella McCullough, Michelle Prichard, Alivia Hunter, Alera Jackson), 4x200 relay (Michelle Prichard, Alivia Hunter, Marcella McCullough, Alera Jackson), Pereira Brihannah (300 hurdles), Alera Jackson (100 dash), Michelle Prichard (200 dash)

Northside: 4x400 relay (Dominique Johnson, J’Sia Gift, Jazmyne Bryant, Grace Clark), Alejandra Urraca (200 dash, high jump), Jazmyne Bryant (400), Precious Jones (shot put), Kaylah Britt (triple jump)

West Carteret: 4x800 relay (Lindsey Cobb, Morgan Mason, Jenna Reiter, Bowen Ellis), Julia Bullinsky (110 hurdles, pole vault), Jenna Reiter (800, 1,600, 3,200), Sophie Draughon (high jump), Sha’niyah Gethers (long jump), Alyssa Cooley (pole vault)

Jacksonville: Jayda Hunter (110 hurdles, triple jump), Indya Hill (100 dash, long jump), Jenna Mallory (1,600), Elaina Irving (discus, shot put)

Swansboro: Noelle Miller (300 hurdles), Danayah Cantoral (400), MiZean Stephens (discus)