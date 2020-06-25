Editor’s note: The Courier-Tribune is proud to honor the Class of 2020 and our area schools throughout the month of June. Join us in celebrating the graduates of Wheatmore High School.
Academic honor cords:
Madeline Joyce Underwood, Gold
Alexander Scot Dutterer, Gold
Logan Joel Somero, Gold
James Austin Wright, Gold
Ashlyn Nicole Linville, Gold
Jessica Renee Brickley, Gold
Leah Hope Hughes, Gold
Brianna Maria Griffin, Gold
Kaleigh Marie Craft, Gold
Haley Brooke Linville, Gold
Erin Nicole Lambeth, Gold
Sarah Elizabeth Hall, Silver
Eddie Lloyd Rule, Silver
Lexi Julia Gerlock, Silver
Adison Bailee Desgrosiellier, Silver
Lucas Jacob Smith, Silver
Britney Sue Wray, Silver
Michael Gerard Freier, Silver
Zachariah James Berrier, Silver
Cameron Alexandra Hatcher, Silver
Abbey Josephine Parrish, Silver
Evan Scott Tucker, Silver
Emily Ellen Lane, Silver
Jacob Dylan Clodfelter, Silver
Alyssa Gabrielle Bumgarner, Bronze
Jeremiah Brennan Hodge, Bronze
Ashlyn Grace Meier, Bronze
Kendall Smith Grant, Bronze
Austin Tanner Mills, Bronze
Cody Joseph Garrison, Bronze
Sarah McNeely Stewart, Bronze
Brenda Tovar, Bronze
Justin Tucker Mills, Bronze
Ethan Isaac Oakley, Bronze
Katie Grace Herron, Bronze
London Ashlynn Avant, Bronze
BETA cords:
London Avant
Zach Berrier
Austin Biggs
Jessica Brickley
Alyssa Bumgarner
Jacob Clodfelter
Kaleigh Craft
Adison Desgrosiellier
Alex Dutterer
Michael Freier
Lexi Gerlock
Kendall Grant
Spring Gray
Sarah Hall
Cameron Hatcher
Jermiah Hodge
Leah Hughes
Erin Lambeth
Emily Lane
Ashlyn Linville
Haley Linville
Ashlyn Meier
Abbey Parrish
Emily Rinehart
Lucas Smith
Logan Somero
Sarah Stewart
Branda Tovar
Evan Tucker
Madeline Underwood
Britney Wray
James Wright
Natioanl Technical Honor Society cords:
Londan Avant
Victoria Blevins
Austin Biggs
Alyssa Bumgarner
Kaleigh Craft
Sydney Carden
Casey Crayton
Adison Desgrosiellier
Haven Dykes
Samantha Gafke
Michael Freier
Kyndall Fritz
Ana Sofia Grajeda
Spring Gray
Cameron Hatcher
Josie Holmes
Emily Lane
Clayton Lassiter
Ashlyn Linville
Haley Linville
Bryce McDevitt
Dylan Morris
Paris Norman
Abbey Parrish
Leah Porter
Emily Rinehart
Eddie Rule
Lucas Smith
Logan Somero
Emily Springer
Seth Strickland
Sarah Stewart
Caitlyn Wheat
Gabrielle Wishon
Heather Wray
Britney Wray
Alyssa Yates
Randolph Apprenticeship cord:
David Lackey
Spanish Honor cords:
Cameron Hatcher
Erin Lambeth
Kelli Morgan
Isaac Seagle
Lucas Smith
Kolin Teschner
Camden Wishon
Gabrielle Wishon
Seniors of Valor:
Isaiah Dickens
Alexander Dutterer
Austin Biggs
Josie Holmes
Bryce McDevitt
Ethan Oakley
Erin Lambeth
Abbey Parrish
Emily Clodfelter
Hope Turbyfill
Junior Marshals:
Lindsay Hazelwood, chief marshal
Claire Barrow
Taylor Bundy
Logan Hanneman
Hailey Hartley
Sydney Lyons
Hannah Meyer
Abigail Moore
Dawson Payne
Jessica Pittman
Jacob Stevens
Hallie Ward
Class of 2020:
Ashton Michael Abee
Morgan Rae Allred
Kirstin Ann Anderson
Victoria Malyn Anglin
Marvin Denilson Araya
Brandon Lee Aultman
London Ashlynn Avant
Hailey Marie Sue Barnett
Bryson Alexander Bartley
Daniel Burton-Holly Batista
Zachariah James Berrier
Austin O'Neal Biggs
Victoria Lynn Blevins
Taylor Blomquist
Selena Brooke Bolton
Caroline Rochele Booher
Daniel Jason Bowman
Jessica Renee Brickley
Jonathan Linden Brown
Amber Nicole Brummett
Alyssa Gabrielle Bumgarner
Robert Austen Rhylee Butler
Evan Matthew Calhoun
Connor Douglas Calhoun
Sydney Noel Carden
Emily Dianna Castro
Jaylan Cade Chapman
Siann Renae Choate
Jacob Dylan Clodfelter
Austin Lynn Clodfelter
Emily Denise Clodfelter
Erin Leanne Cody
Destiny Michelle Coltrane
Nickolas Smith Coltrane
Steven Connor Cox
Matthew Dale Craddock
Kaleigh Marie Craft
Casey Jacob Crayton
Kaitlyn Elizabeth Cruthis
William Devin Daugherty
Hailey Rae Davis
Adison Bailee Desgrosiellier
Isaiah Wesley Dickens
Christian James Duke
Luke Patrick Dulin
Alexander Scot Dutterer
Haven Celeste Dykes
Connor Sands Eaton
McKenzie Faith Ell
Jacob Darren McArthur Elswick
Brandon Odell Embler
Shyann Paige Flannery
Tyler Anthony Ford
Kayla Lynn Franklin
Christian Blake Freeman
Michael Gerard Freier
Kyndall Marie Fritz
Samantha Elizabeth Gaefke
Logan Thomas Gallman
Kolby Lee Galloway
Benito Garcia Jr.
Cody Joseph Garrison
Lexi Julia Gerlock
Shyanne Kristian Gill
Justin Wolfgan Gonzalez
Blake Leigh Gooding
Steven Jay Gordon
Ana Sofia Grajeda
Kendall Smith Grant
Duane Jarelle Gray
Spring Elizabethann Gray
Kari Marie Grayson
Chandler Green
Brianna Maria Griffin
Robert Bryce Griffin
Daniel Taylor Griffin
Noah Quintin Guinn
Adam Ira Gwizdak
Sarah Elizabeth Hall
Nicklaus Alan Halo
Gage Ethan Hamilton
Nathan Mark Hanneman
Sara Jo Harmon
Cameron Alexandra Hatcher
Cierra Lynn Hazel
Gabriel Patrick-Ray Hernandez
Katie Grace Herron
Caleb Montgomery Hill
Neva LaRue Hippert
Jeremiah Brennan Hodge
Robert Stone Hodges
Brayden James Hoeflick
Josie Love Holmes
Kayla Mariah Honeycutt
Christian Blake Honeycutt
Jessica Bryte Horne
Leah Hope Hughes
Stephen Alexander Hunt
Travis Randall Jackson
Nicholas Lee Jones
Sierra Nicole Jordan
Dakota Austin Joyce
John Patrick Kendrick IV
Reece Thomas Kennedy
Brandel Wade Kimmons
James Eric-Todd Kunstek
David Luke Lackey
Erin Nicole Lambeth
Makaley Ann Lambeth
Emily Ellen Lane
Christopher Marion Langendorfer
Clayton Lane Lassiter
Michala Sue Ann Lester
Haley Brooke Linville
Ashlyn Nicole Linville
Jeremy Kyle Lowe
Noah Adam McCormick
Levi Blake McCoy Smith
Bryce Joshua McDevitt
Cameron Blake McHenry
Kylee Lynne Meadows
Ashlyn Grace Meier
Austin Tanner Mills
Justin Tucker Mills
Kelli Johna Morgan
Dylan Mikeal Morris
Stephanie Mosqueda Jimenez
Shannon Marie Mullins
Christopher Alan Mullis Jr.
Blake James Muscoreil
Haley Denise Neal
Conner Nelson
Amaya Lynn Newman
Angel Lea Nobles
Paris Laine Norman
Ethan Isaac Oakley
Abbey Josephine Parrish
Dakota Evan Pauley
Ethan Blake Peele
Mary Elizabeth Pfahlert
Maxwell Shelton Ploof
Alexandra Paige Poplin
Leah Grace Porter
Tanner Blake Pritchett
Ashley June Fay Ridge
Marcus Dawson Riffe
Emily Elisabeth Rinehart
Cody James Roach
Savannah Claire Robinson
Alexsander Erael Rodriguez-Gonzalez
Logan Austin Routh
Eddie Lloyd Rule II
Savannah Marie Salas-Fayne
Anna Karina Santander Arce
Isaac Dale Seagle
Adam Ethan Seiple
Wilmouth Douglas Shores IV
Taylor Leian Simmons
Ryan Marrell Skeen
Andrew Riley Smith
Jacob Matthew Smith
Ryan Dalton Smith
Andrew James Smith
Garrett William Smith
Lucas Jacob Smith
Logan Joel Somero
Emily Suzanne Springer
Christopher Aaron Sprouse
Sarah McNeely Stewart
Seth Floyd Strickland
Kolin Gabriel Teschner
Sarah Anne Thompson
Phillip Wayne Threadgill
Brenda Tovar
Bailey Zane Trotter
Evan Scott Tucker
Joshua Jake Tuggle
Kyrisha Keyshawna Turbe
Hope Sandra Turbyfill
Madeline Joyce Underwood
Owen Michael Varner
Seven Roses Wagoner
Jamie Leigh Wall
Caitlyn Stacey Wheat
Kailey Elizabeth Wilbanks
Madison Renee Willis
Gabrielle Elise Wishon
Camden Scott Wishon
Heather Ann Wray
Britney Sue Wray
William Paul Wright
James Austin Wright IV
Alyssa Ann Yates